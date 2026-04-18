Talentovani košarkaš i naredne godine nosiće dres Ilinoisa.
ANDREJ OSTAJE! Sin legendarnog Peđe Stojakovića doneo važnu odluku!
Andrej Stojaković, sin proslavljenog srpskog košarkaša Predraga Peđe Stojakovića, igraće na univerzitetu Ilinois i naredne sezone, potvrdio je njegov agent.
Ilinois je ove sezone dogurao do F4 NCAA, a talentovani Stojaković bio je jedan od najzaslužnijih za veliki uspeh "narandžastih".
Andrej odveo Ilinois na F4 NCAA lige!
Na "Martovskom ludilu" prosečno je beležio 13.8 poena i bio je proglašen za najboljeg šestog igrača NCAA.
Inače, Ilinois je zadržao i sjajnog Crnogorca Davida Mirkovića, kao i braću Tomislava i Zvonimira Ivšića iz Hrvatske.
