Slušaj vest

Andrej Stojaković, sin proslavljenog srpskog košarkaša Predraga Peđe Stojakovića, igraće na univerzitetu Ilinois i naredne sezone, potvrdio je njegov agent.

Ilinois je ove sezone dogurao do F4 NCAA, a talentovani Stojaković bio je jedan od najzaslužnijih za veliki uspeh "narandžastih".

Andrej odveo Ilinois na F4 NCAA liga!

Na "Martovskom ludilu" prosečno je beležio 13.8 poena i bio je proglašen za najboljeg šestog igrača NCAA.

Inače, Ilinois je zadržao i sjajnog Crnogorca Davida Mirkovića, kao i braću Tomislava i Zvonimira Ivšića iz Hrvatske.

Andrej Stojaković u dresu Ilinoisa
Andrej Stojaković u dresu Ilinoisa
čović 7.jpg
Angela Dugalić, košarkašice, ženska košarka

