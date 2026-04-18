Smrt najtrofejnijeg trenera Partizana, Duška Vujoševića, potresla je i čuvenog hrvatskog fudbalskog funkcionera Zdravka Mamića.

U emisiji "Kida Show" Mamić je izrazio saučešće porodici Vujošević i svim ljubiteljima košarke.

Tvorac modernog Dinama biranim rečima govorio je o legendarnom košarkaškom stručnjaku.

"Bez ikakve kurtoazije, prvo bih izrazio svoje saučešće porodici Vujošević, svim ljubiteljima košarke i naravno svim onim reprezentacijama i državama u kojima je on ostavio trag. Mislim da je malo velikana na prostoru na kojem smo mi živeli, na prostoru bivše Jugoslavije, koji su tako ostavili dubok trag u srcima svih građana", počeo je Mamić.

Otkrio je i zbog čega je Dule bio poseban.

"Znači, on je bio čovek od mangupluka, bio čovek duše, čovek naroda, čovek od reči, čovek razvudljiv, uvek na strani rada, etike, morala, prijateljstva... Tako da evo, stvarno moram reći da – nisam ja to sada naglašavao, ali video sam, znate, kad sam video njegovu sahranu, kad sam video onu sliku u dvorani, pa kad sam video one "Grobare" kako pevaju, i ko je sve bio na toj sahrani, to sve govori" istakao je Mamić.

Imao je i zanimljiv predlog.

"On je bio velika osoba i mislim da svi oni predlozi koje je neko rekao sada na skupu da treba u dvorani u Beogradu, treba mu dati spomen-ploču i ulicu u svim gradovima i državama gde je on radio, za primer budućim generacijama".