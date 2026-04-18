Šarlot nije imao snage za novo čudo.
TUŽAN KRAJ BAJKE HORNETSA! Orlando razbio Šarlot i obezbedio mesto u plej-ofu! (VIDEO)
Košarkaši Orlando Medžika izborili su plasman u plej-of NBA lige, pošto su ubedljivo savladali Šarlot Hornetse 121:90.
Orlando na startu doigravanja očekuju okršaji sa liderom Istoka, ekipom Detroita.
Najzaslužniji za trijumf Medžika bio je Paolo Bankero sa 25 poena, a pratio ga je Nemac Franc Vagner sa 18 poena.
U poraženoj ekipi istakao se Lamelo Bol sa 23 postignuta poena.
