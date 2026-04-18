Košarkaši Orlando Medžika izborili su plasman u plej-of NBA lige, pošto su ubedljivo savladali Šarlot Hornetse 121:90.

Orlando na startu doigravanja očekuju okršaji sa liderom Istoka, ekipom Detroita.

Najzaslužniji za trijumf Medžika bio je Paolo Bankero sa 25 poena, a pratio ga je Nemac Franc Vagner sa 18 poena.

U poraženoj ekipi istakao se Lamelo Bol sa 23 postignuta poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

