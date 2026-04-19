Košarkaši Orlanda izborili su plasman u plej-of treću godinu zaredom, pošto su u plej-in utakmici Istočne konferencije ubedljivo savladali Šarlot 121:90.

Ekipa trenera Džamala Mozlija dominirala je od samog početka, a ključnu prednost stekla je već u drugoj četvrtini kada je stigla do čak 35 poena razlike.

"Kada znate da nema popravnog i znate da vam sezona zavisi od toga, onda to ovako izgleda. Nema drugih šansi“, rekao je Mozli nakon meča.

Orlando će u prvoj rundi plej-ofa igrati protiv prvoplasiranog Detroita.

Najefikasniji u redovima pobedničkog tima bili su Frac Vagner i Paolo Bankero, koji su istakli da je agresivna igra bila ključ uspeha.

„Biće nam potrebno još ovakvih partija u plej-ofu“, rekao je Vagner, dok je Bankero dodao da je tim bio „neumoljiv tokom čitave utakmice“.

Orlando je tokom sezone imao problema sa povredama, ali je u završnici pronašao formu, sa šest pobeda u poslednjih osam mečeva, i sada bez pritiska ulazi u duel protiv favorizovanog Detroita.

"Uradili smo ono što je trebalo. Možemo da budemo zadovoljni večeras, ali nas čeka još posla", zaključio je Mozli.

Beta

