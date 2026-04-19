Košarkaši Denvera poveli su sa 1:0 u seriji protiv Minesote, pošto su na startu prve runde plej-ofa pred svojim navijačima savladali Timbervulvse sa 116:105.

Denver - Minesota 18.4.2026

Posle meča usledila je konferencija za medije, na kojoj je najbolji igrač Nagetsa Nikola Jokić izneo svoje utiske.

Somborac nije bio preterano raspoložen za "ćaskanje"... Odmah na startu ispravio je jednog američkog novinara.

"Jokiću, kada ste prošle godine izgubili od njih u sedmoj utakmici"...

"Ne, ne..." odmahnuo je rukom Jokić, pa je novinar odmah shvatio da je napravio grešku.

"Mislim 2024. godine" ispravio se Amerikanac, i nastavio:

"Rekli ste tada da je taj tim napravljen da vas dobije. Kako je tvoj tim uspeo da se izdigne, da im se suprostavi ove sezone."

"Ljudi govore da su to isti timovi. Ja ne mislim tako. Ljudi postaju iskusniji, a dolaze i igrači koji umeju da promene celu situaciju, stanje u rotaciji, pa i čitav momentum ekipe. Zato ne mislim da su obe ekipe iste. Ipak, znalo se da će utakmica da bude zanimljiva", poručio je Jokić.

Podsetimo, Jokić je u prvom meču zabeležio tripl-dabl, ubacio je 25 poena uz 13 skokova i 11 asistencija.

Pogledajte konferenciju Srbina: