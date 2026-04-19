Oslabljeni Lejkersi poveli sa 1:0 u četvrtfinalnoj seriji Zapadne konferencije.
NEMA DONČIĆA - NEMA PROBLEMA, JER TU JE "KRALJ" Lejkersi srušili Hjuston na startu plej-ofa!
Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su prošle noći na svom terenu ekipu Hjustona sa 107:98, u prvoj utakmici njihove serije prvog kola plej-ofa NBA lige.
Bez svoja dva najbolja strelca, Luke Dončića i Ostina Rivsa, Lejkerse je do pobede vodio Luk Kenard sa 27 poena. Lebron Džejms je upisao 19 poena i 13 asistencija, dok je Deandre Ejton dodao 19 poena i 11 skokova.
Prvi meč NBA plej-ofa, Lejkersi - Hjuston Foto: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia
I Hjuston nije bio kompletan na ovoj utakmici, pošto je Kevin Durent povredio koleno na treningu. U njegovom odsustvu najefikasniji je bio Alperen Šengun sa 19 poena, Amen Tompson je dodao 17, dok je Džabari Smit upisao 16 poena i 12 skokova.
Druga utakmica ove serije na programu je u noći između utorka i srede.
