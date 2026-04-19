Košarkaši Njujorka su na svom terenu slavili protiv Atlante sa 113:102, u prvoj utakmici plej-ofa Istočne konferencije.

Najefikasniji u redovima Niksa bili su Džejlen Branson sa 28 i Karl Entoni Tauns sa 25. Zanimljivo, Branson je čak 19 poena postigao u prvoj deonici meča. Sjajnu partiju pružio je i  Odži Anunobi koji je meč završio sa  18 poena, dok su  Mikal Bridžis i Džo Hart ubacili po 11 poena za pobednički tim.

U timu Atlante najefikasniji je bio Si Džej Mekolum sa 26 poena, dok je Džejlen Džonson postigao 23.

Naredna utakmica ove serije igra se u noći između ponedeljka i utorka.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Nikola Jokić odgurnut s leđa