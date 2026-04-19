Meč je završio sa tripl-dabl učinkom.
GREBU GA, GURAJU I UDARAJU - ALI I DALJE MU NIŠTA NE MOGU! Dominacija Jokića uprkos svemu: Pogledajte kako je Srbin razmontirao Minesotu! (VIDEO)
U jednoj fizički izuzetno zahtevnoj utakmici, Nikola Jokić je ponovo pokazao svim da je najdominantniji košarkaš današnjice.
Na sve moguće načine pokušali su protivnici da ga izbace iz ritma - grebali su ga, štipali, udarali, gurali s leđa... Ali uzalud!
Na krilima čudesnog Somborca Denver je pred svojim navijačima savladao Minesotu rezultatom 116:105 i tako poveo sa 1:0 u četvrtfinalnoj seriji Zapadne konferencije NBA plej-ofa.
Denver - Minesota 18.4.2026 Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Printskrin
Nikola je na ovom meču pisao 35. tripl-dabl u sezoni i 199. u NBA karijeri. Zabeležio je srpski as 25 poena, 13 skokova i 11 asistencija.
Pogledajte njegove najbolje poteze sa utakmice:
