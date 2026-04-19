Potez utakmice izveo je Nikola Jokić.
DA LI JE MOGUĆE DA JE ČOVEK OVO UBACIO! Lud koš Jokića uz faul za eksploziju u dvorani! Zbog majstorije Srbina oglasila se i NBA liga! (VIDEO)
Sjajnu partiju prikazao je srpski košarkaš Nikola Jokić na startu NBA plej-ofa.
Denver je poveo sa 1:0 u seriji protiv Minesote, pošto je pred svojim navijačima savladao Timbervulvse rezulatatom 116:105.
Denver - Minesota 18.4.2026 Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Printskrin
Jokić je meč završio sa impresivnim tripl-dabl učinkom, ubacio je 25 poena i zabeležio 13 skokova i 11 asistencija.
U moru atraktivnih poteza jedan se posebno izdvojio - u pitanju je lud koš uz faul, koji je postigao sredinom poslednje deonice meča.
Iz nemoguće pozicije ubacio je Nikola i izazvao delirijum u dvorani. Njegov spektakularan koš ekspresno je zapalio i društvene mreže, pa je i NBA liga morala da se oglasi...
