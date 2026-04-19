Jednu izuzetno dirljivu scenu zabeležile su kamere po završetku utakmice između Denvera i Minesote.

Na krilima fantastičnog Nikole Jokića Nagetsi su savladali Timbervulvse pred svojim navijačima 116:105 i tako poveli sa 1:0 u seriji.

Denver - Minesota 18.4.2026 Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Printskrin

Nakon meča kamera je pratila Jokića na putu ka svlačionici, pa je uspela da zabeleži jenu izuzetno dirljivu scenu.

Dok se pozdravljao sa okupljenim fanovima u tunelu, Jokić je ugledao ćerkicu. Preslatka Ognjena odmah mu je "poletela" u zagrljaj, pa se srpski gorostas u momentu "istopio".

Pogledajte kako je to izgledalo:

Ne propustiteKošarkaDA LI JE MOGUĆE DA JE ČOVEK OVO UBACIO! Lud koš Jokića uz faul za eksploziju u dvorani! Zbog majstorije Srbina oglasila se i NBA liga! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaGREBU GA, GURAJU I UDARAJU - ALI I DALJE MU NIŠTA NE MOGU! Dominacija Jokića uprkos svemu: Pogledajte kako je Srbin razmontirao Minesotu! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaNIKOLA ISPRAVIO AMERIČKOG NOVINARA, NAMRŠTIO SE, PA ODBRUSIO: Ja ne mislim tako! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaBEZOBRAZLUK - JOKIĆA KUKAVIČKI GURNUO S LEĐA! Srbin "odleteo" u publiku posle prljavog poteza igrača Minesote, nastala je ozbiljna frka na terenu! (VIDEO)
Nikola Jokić

Nikola Jokić odgurnut s leđa Izvor: Prime/Screenshot