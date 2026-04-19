Preslatka Ognjena ukrala šou tati.
TATA NA TERENU - I VAN NJEGA! Kamera zabeležila dirljivu senu nakon meča: Ćerkica Ognjena potrčala Jokiću u zagrljaj! Istopio se u momentu! (VIDEO)
Jednu izuzetno dirljivu scenu zabeležile su kamere po završetku utakmice između Denvera i Minesote.
Na krilima fantastičnog Nikole Jokića Nagetsi su savladali Timbervulvse pred svojim navijačima 116:105 i tako poveli sa 1:0 u seriji.
Denver - Minesota 18.4.2026 Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Printskrin
Nakon meča kamera je pratila Jokića na putu ka svlačionici, pa je uspela da zabeleži jenu izuzetno dirljivu scenu.
Dok se pozdravljao sa okupljenim fanovima u tunelu, Jokić je ugledao ćerkicu. Preslatka Ognjena odmah mu je "poletela" u zagrljaj, pa se srpski gorostas u momentu "istopio".
Pogledajte kako je to izgledalo:
