Denver je pobedio Minesotu u prvoj utakmici prve runde plej-ofa i tako iskoristio prednost domaćeg terena, a to će morati da uradi i u noći između ponedeljka i utorka, nakon čega će uslediti dva meča koju će ekipa iz Kolorada igrati kao gost.

Nikola Jokić je upisao novi tripl-dabl učinak, postigao je 25 poena, uz 13 skokova i 11 asistencija i, uz Džamala Mareja, vodio je Nagetse do pobede.

Nikola Jokić, Denver - Minesota 18.4.2026

Nakon utakmice je viđena i zanimljiva situacija na konferenciji za medije i to u trenutku kada je Somborac čuo srpski jezik.

"Nikola, svih devet igrača večeras, koji su...", počeo je novinar, a onda je usledila reakcija centra.

"Ćao", uperio je prstom u novinara i uzviknuo Jokić, a potom je saslušao pitanje i onda dao svoj odgovor:

"Nije, nikad ne ulazim u utakmicu, sad ću ovo, sad ću ono... Mislim da je bio takav momenat u utakmici, drago mi je što smo imali prvu četvrtinu gde su igrali mnogo bolje od nas, mi smo to, da kažemo ublažili tu njihovu dobru igru, imali momentum ulaskom u treću četvrtinu, gde smo stvarno napravili lepu prednost. Igrali sm odobro, mi smo nametnuli tempo. Nisam ti odgovorio na pitanje, nije mi to bio plan", ispričao je Jokić na srpskom jeziku.

Pogledajte tu situaciju:

Inače, tripl-dabl koji je napravio protiv Minesote, 22. je Jokićev u plej-of utakmicama, a po tome je na poziciji broj tri. Ispred njega su samo Lebron Džejms i Medžik Džonson.

