Zanimljivu konferenciju za medije održao je trener Minesote Kris Finč nakon poraza svog tima na startu NBA plej-ofa.

Podsetimo, Denver je pred svojim navijačima savladao Timbervulvse rezultatom 116:105 i tako poveo sa 1:0 u seriji.

Nikola Jokić, Denver - Minesota 18.4.2026

Nakon meča Finč je negodovao zbog velikog broja slobodnih bacanja Mareja i Jokića. Istakao je da su Kanađanin i Srbin tražili kontakt i da su "dobili nagradu". Istina, Marej je 16 puta bio na liniji penala (16/16), ali je Nikola izveo samo jedno slobodno bacanje na ovom meču, pa nije baš jasno kako je to Nikola Jokić "nagrađen" na ovom meču.

"Mislio sam da smo igrali dobru odbranu na njemu, dosta smo bili agresivni, on je tražio kontakt, on je radio stvari, dobio je nagradu. Jokić je radio to isto, moramo da budemo čvrsti. Mnogo je 16 slobodnih bacanja, to je baš mnogo. Skoro koliko smo i mi imali...", rekao je Finč nakon meča.

U jednoj fizički izuzetno zahtevnoj utakmici Timbervulvsi su na sve moguće načine pokušavali da izbace Jokića iz ritma, ali bez mnogo uspeha. Od samog početka bilo je jasno da klasična odbrana neće biti dovoljna, pa su ga gurali, udarali po rukama i nosu, povračili za dres i slično. Naravno, sudije su okretale glavu i tolerisale sve to. Nažalost, ništa novo. Izveo je samo jedno dodatno bacanje, što je potpuno nerealno, ako uzmemo u obzir njegovu poziciju i ulogu u timu. Reč je najdominantnijem igraču u ligi, čoveku koji nosi igru Denvera, drži loptu i predstavlja najveću pretnju za rivale.