Košarkaš Crvene zvezde, Džordan Nvora, izjavio je pred večiti derbi da je meč sa Partizanom važan, ali da je predstojeći okršaj sa Barselonom u plej-inu Evrolige prioritet.

"Naravno da je utakmica sa Partizanom od velike važnosti, ali trenutno nam je najveći fokus Barselona, zbog svega što nam taj meč može doneti", priznao je Nvora u razgovoru za "Meridian sport".

Džordan Nvora Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Otkrio je Nvora i šta je najveći problem u igri crveno-belih u poslednje vreme.

"Moramo da se vratimo na način igre s početka sezone, kada smo imali seriju pobeda. Da pomažemo jedni drugima pogotovo u odbrani, tada ćemo biti dobar tim", kaže Nvora.

Osvrnuo se na predstojeći okršaj sa Kataloncima.

"Prvo što pomislim je da će biti sjajna utakmica. Očekujem veliku borbu kao i prethodnog puta. Sada svaku utakmicu moramo da tretiramo kao finale da bismo došli do cilja".

Na pitanje da li će ishod večitog derbija uticati na pripremu utakmice sa Barselonom, Nvora kaže:

"Ne, najvažnije da svaku završenu utakmicu ostavimo iza sebe i fokusiramo se na sledeću".

