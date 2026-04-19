JOKIĆEV BRAT ŠOKIRAO NAVIJAČE! Elegantno obučeni gorostas ustao i umalo probio plafon! Svi se pitaju šta je to što ima u ruci!
Denver je pobedio Minesotu u prvoj utakmici prvog kola plej-ofa uz tripl-dabl učinak Nikole Jokića.
Srpski košarkaš je bio odličan i uz najveću podršku od Džamala Mareja je vodio Nagetse do pobede na startu ovosezonskog plej-ofa.
Zanimljivo je bilo i nakon utakmice na konferenciji za medije kada je Nikola čuo srpski jezik, a tokom meča, jedan prizor je skrenuo pažnju navijača sa terena.
Strahinja Jokić najstariji od tri brata Jokića snimljen je kako iz lože gleda utakmica.
Strahinja je bio svečano obučen, u pantalonama i košulji, a snimak je obišao društvene mreže velikom brzinom.
Mnogi se pitaju šta je to što je držao u rukama, a kako snimak nije najboljeg kvaliteta i ne može najjasnije da se vidi, neki su pomislili da je reč o sladoledu.
Strahinji jeste bilo vruće, ali u dvorani nije našao sladoled, već je, kako se čini, kod sebe imao mali ventilator da se osveži koliko god je moguće.
Naravno, kao i uvek kada se pojavi u javnosti, Strahinja Jokić izaziva reakciju samo pojavom koja je za mnoge zastrašujuća.
Bonus video: