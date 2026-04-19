KADA SE LUKA VRAĆA NA TEREN? Isplivale nove informacije o stanju povrede Dončića!
Iako nisu mogli da računaju na svoja dva najbolja strelca, Luku Dončića i Ostina Rivsa, Lejkersi su prethodne noći uspeli da naprave podvig pred svojim navijačima.
Savladali su Hjuston rezulatatom 107:98 i poveli sa 1:0 u četvrtfinalnoj seriji Zapadne konferencije.
Luka je u civilu pratio ovaj meč.
Podsetimo, Slovenac je neposredno pred start plej-ofa doživeo neugodnu povredu zadnje lože i prve prognoze bile su prilično pesimistične. Kako bi ubrzao oporavak, odobrenje kluba, odmah je napustio LA i otišao u Madrid, gde je radio sa čuvenim stručnjakom Samuelom Kastiljom, bivšim kondicionim trenerom Reala. Tokom boravka primao je terapije i injekcije u povređeni deo noge.
Prema poslednjim inforamacijama njegov povratak na teren očekuje se između treće i četvrte utakmice prve runde plej-ofa.
Prema prognozama, najverovatnije će zaigrati 27. aprila u Hjustonu. Naravno, Lejkersi neće brzati sa njegovim povratkom, ako ekipa nastavi da pobeđuje bez njega.