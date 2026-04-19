acb liga
ŠAMAR PRED OKRŠAJ ZA ZVEZDOM! Barselona doživela neočekivan poraz pred utakmicu sezone!
Slušaj vest
Neočekivan poraz doživeli su košarkaši Barselone u domaćem prvenstvu.
Košarkaši Ljeide pobedili su danas na svom terenu ekipu Barselone rezultatom 90:80 (24:21, 17:25, 24:15, 25:19) u utakmici 27. kola španske ACB lige.
U pobedničkoj ekipi istakao se Oriol Pauli, koji je postigao 27 poena.
U ekipi Barselone najefikasniji je bio Dario Brizuela sa 21 poenom. Treba istaći da se trener Ćavi Paskval trudio da rasporedi minutažu na ovom meču, pa je tako najviće minuta na terenu (23) proveo Majls Noris, dok su nosioci tima Panter, Klajburn i Šengelija igrali po 22 minuta.
Košarkaši Barselone će u utorak od 20.45 časova na svom terenu dočekati Crvenu zvezdu u prvom kolu plej-ina Evrolige.
Reaguj
Komentariši