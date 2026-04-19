Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u utakmici poslednjeg kola top 8 faze ABA lige.
ABA LIGA
SAŠA OBRADOVIĆ ŠOKIRAO ODLUKOM: Ovo je sastav Zvezde za večiti derbi!
Slušaj vest
Ovaj meč nema takmičarski značaj za crveno-bele, koji su zacementirani na trećem mestu na tabeli.
Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, www.Starsport.rs ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Zvezdi meč dolazi u nezgodnom momentu pošto već u utorak gostuje u Barseloni u utakmici plej-ina ABA lige.
Crveno-beli su tražili odlaganje meča, ali im zahtev nije uslišen.
Stoga je bilo veliko pitanje sa kojim će sastavom Saša Obradović ući u ovaj meč.
Na kraju je Obradović izveo ovaj sastav:
Miler Mekintajer, Miljenović, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Nvora, Odželej, Radošić i Moneke.
Trener crveno-belih, napravio je dve promene u sastavu u odnosu na gostovanje u Madridu prethodnog četvrtka, pa na megdan večitom rivalu neće izaći Džoel Bolomboj i Džered Batler.
Reaguj
Komentariši