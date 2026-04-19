Vraća se košgeter među crno-bele!
VRATIO SE BRUTALNI STRELAC! Navijači Partizana u delirijumu - i to baš pred večiti derbi!
Košarkaši Partizana dočekuju od 19.30 večitog rivala Crvenu zvezdu u poslednjem kolu ligaške faze ABA lige.
Kako je preneo "Mozzartsport", bek Partizana Dvejn Vašington oporavio se od povrede i biće u sastavu za okršaj sa Zvezdom!
Dvejn Vašington
Podsećanja radi, Vašington je povredio list desne noge i to po porvatku iz Dubaija gde je bio zarobljen dok je trajalo ratno dejstvo. Propustio je više od mesec dana akcije jer je u međuvremenu morao da nosi i zaštitnu čizmu.
Poslednju utakmicu u crno-belom dresu odigrao je još 25. februara protiv Fenerbahčea kada je ubacio 15 poena.
