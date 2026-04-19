Odmah posle meča u Beogradskoj areni, navijači Partizana su istakli transparent sa jasnom porukom treneru Zvezde Saši Obradoviću : "Lakši trening se ne odlaže" , poručili su Grobari!

Razlog je izjava Obradovića nakon pobede Zvezde gde je rekao da je okršaj sa Partizanom bio jači trening za ono što je usledlio u Evroligi, kao i zahtev Zvezde da se večiti derbi odloži zbog utakmice plej-ina Evrolige protiv Barselone u utorak.