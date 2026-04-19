Partizan je trenutno drugi sa skorom 21-3 i na toj poziciji će verovatno i ostati. Crno-beli mogu do prvog mesta jedino u slučaju da Dubai u utorak izgubi od Bosne, što nije baš realno.

Partizan - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Zvezda je zacementirana na trećem mestu, a crveno-belima je ovaj meč došao u nezgodnom momentu pred plej-in Evrolige.

Zvezda već u utorak igra protiv Barselone, pa su crveno-beli tražili odlaganje meča, ali im zahtev nije odobren.

Obradović je rešio da na ovom meču odmori Džeroda Batlera i Džoela Bolomboja.

Obradović je posle meča govorio na konferenciji za medije.

"Čestitke Partizanu, bilo je teško pripremiti ovu utakmicu i o utorku kada igramo najvažniju u ovoj sezoni. Već sam glavom u drugoj utakmici", započeo je Obradović.

Da li je uspeo da dobro raspodeli minutažu?

"Lično mislim da jesam, igrači koji su malo više igrali npr. Kodi, mislim da neće biti problema, jak je momak i može da podnese".

Kakvo je stanje sa Bolombojem i šta je sa Batlerom?

"Nadam se da će biti spreman, nije strašna povreda. Sa Batlerom je sve u redu".

Na kraju je poručio da će biti još derbija – karakter su pokazali u ovom meču.

"Najvažnije je da smo pokazali karakter i kako treba da se igra sa Partizanom. Biće još utakmica i prilika", zaključio je Obradović.