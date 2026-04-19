Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu sa 81:74 u abaligaškom večitom derbiju.

Posle meča na konferenciji za medije javnosti se obratio trener Partizana Đoan Penjaroja:

- Dobra pobeda da završimo ovu regularnu sezonu u ABA ligi, izgubili smo samo tri utakmice ukupno. Čestitam igračima, igrali su sa velikim zalaganjem. Kontrolisali smo utakmicu, pogotovo u prvom poluvremenu. Igrali smo energično i u odbrani i u napadu, delili smo loptu, visoke procente šuta. Imali smo u drugom poluvremenu problem sa pritiskom, izgubljene lopte i poeni iz tranzicije za njih.

Govorio je potom o Dilanu Ostekovskom.

- Dilan igra konstantno i vrlo dobro. Dobro šutira za tri, pomaže nam, 'otvori' kada oni čuvaju Karlika. Dilan je delio poziciju danas sa Bongom i mnogo nam pomogao.

Šta se desilo pa su crno-beli ispustili velikih +19?

- Poboljšala je Zvezda energiju, imali smo izgubljene lopte u napadima jedan za drugom, takođe smo se ispromašivali. Zapelo je u napadu. Jasno je da se to posebno videlo u toj trećoj četvrtini. Ali sam generalno zadoovljan odigranom odbranom.

Sledi duga pauza...

- Čudno je ovo za mene. Da se završi ovako regularni deo i Evrolige i ABA lige, sedam meseci se igralo po dve-tri utakmice nedeljno, putovanja. Igramo KLS mislim 30. aprila, ali ne igramo sa punim rosterom. Ovo je situacija kakva je takva je, imaćemo nekoliko dana odmora. Ali, nije lako da sada pripremamo plej-of koji se igra za tri nedelje. Nije normalno to za mene - zaključio je on.

