Košarkaši Crvene zvezde poraženi su abaligaškom večitom derbiju od Partizana sa 81:74 i sada ih čeka put u Barselone u plej-in borbi za plasman među prvih osam timova.

Posle meča stručni konsultant Vlade Đurović dao je svoj osvrt večitog derbija u Beogradskoj areni:

- Zaslužena pobeda Partizana potpuno. I kod mene, i kod većine Zvezdinih navijača, više je u glavi Barselona i ta utakmica. Mogla je Zvezda da dobije Partizana, ali mora da odigra sa mnogo više energije. Da su trošili, onda to pitanje kako bi prekosutra odigrali. I Barselona je danas izgubila, kao i Real. Zvezdi ovo rezultatski nije značajno, ali normalno da boli kada izgubiš od Partizana. Mnogo grešaka, neke čak i koje nisu na nivou, ranga dva tima, igraju Evroligu i ABA ligu.

Potom je dodao.

- Partizan se nudio iako je bio mnogo bolji, četiri minuta pre kraja je dugo bio isti rezultat. Bacane su lopte u aut, ziceri promašivani. Sve u svemu, Zvezda ne sme mnogo da misli o ovome, već o utorku. Partizan ima čemu da se nada, da Bosna pobedi i budu prvi. Ako ne, ponovo će igrati Partizan i Zvezda, ali tada će Partizan verovatno biti kompletan. I Zvezdi su falila dva igrača – Bolomboj i Batler, ali ne verujem da bi to nešto promenilo - rekao je Vlade Đurović.

