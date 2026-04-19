Partizan je trenutno drugi sa skorom 21-3 i na toj poziciji će verovatno i ostati. Crno-beli mogu do prvog mesta jedino u slučaju da Dubai u utorak izgubi od Bosne, što nije baš realno.

Partizan - Crvena zvezda

Zvezda je zacementirana na trećem mestu, a crveno-belima je ovaj meč došao u nezgodnom momentu pred plej-in Evrolige.

Zvezda već u utorak igra protiv Barselone, pa su crveno-beli tražili odlaganje meča, ali im zahtev nije odobren.

Ono što je odranije bilo poznato, potvrđeno je - Crvena zvezda je treća uprkos rezultatu svih mečeva poslednje runde grupne ligaške top osam faze, odnosno Budućnost četvrta. Podgoričani su makar uspeli da ispišu istoriju u Rumuniji.

Upravo je poraženi iz tog duela Kluž završio kao peti, a Cedevita Olimpija šesta. Tako smo dobili i prva dva para plej-ofa, u kom će igrati Zvezda - Cedevita Olimpija i Budućnost - Kluž.

Sedmo mesto zauzela je Bosna, iako tek ima da odigra meč protiv Dubaija, a Igokea je osma. Poznato je i da je u plej-autu prvo mesto obezbedila ekipa Spartaka, dok su Zadar i FMP u borbi za drugo mesto.

Dva kluba iz Bosne i Hercegovine igraće međusobno u plej-inu za sedmo mesto u plej-ofu, a poraženi iz tog duela protiv pobednika susreta Spartak - Zadar/FMP.