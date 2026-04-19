Srpska košarkašica Nikolina Milić osvojila je Evroligu sa ekipom Fenerbahčea.
SRBIJA IMA ŠAMPIONKU EVROPE: Nikolina Milić sa Fenerbahčeom osvojila Evroligu
Košarkašice Fenerbahčea su u Saragosi savladale Galatasaraj sa 68:55 (17:16, 20:16, 14:13, 17:10).
Ema Meseman je u pobedničkom timu bila najefikasnija sa 20 poena. Iliana Rupert je dodala 16, dok je na ivici tripl- dabla meč završila Žuli Alemand- 13 poena, devet skokova i 10 asistencija.
Naša Nikolina Milić nije ulazila u igru. Ovo je druga titula za Milić, i prvu je takođe osvojila sa ekipom Fenerbahčea. Milić je ujedno igrala treću uzastopnu sezonu finale Evrolige.
Elizabet Vilijams je u ekipi Galatasaraja bila najefikasnija sa 15 poena. Avak Kuier dodala je 10.
