Košarkašice Fenerbahčea su u Saragosi savladale Galatasaraj sa 68:55 (17:16, 20:16, 14:13, 17:10).

Ema Meseman je u pobedničkom timu bila najefikasnija sa 20 poena. Iliana Rupert je dodala 16, dok je na ivici tripl- dabla meč završila Žuli Alemand- 13 poena, devet skokova i 10 asistencija.

Naša Nikolina Milić nije ulazila u igru. Ovo je druga titula za Milić, i prvu je takođe osvojila sa ekipom Fenerbahčea. Milić je ujedno igrala treću uzastopnu sezonu finale Evrolige.

Elizabet Vilijams je u ekipi Galatasaraja bila najefikasnija sa 15 poena. Avak Kuier dodala je 10.

profimedia0585415572.jpg
profimedia0835515907.jpg
Screenshot 2026-04-02 094450.jpg
profimedia-0876979462.jpg

