Crno-bele pionirke su u više nego uzbudljivom finalu u Rogaškoj Slatini savladale domaćina Janinu sa 51:46 (13:17, 14:16, 7:7, 17:6).

Tim trenera Nikole Dmitrovića je do trofeja u debitanskoj sezoni stigao posle preokreta u poslednjoj četvrtini. Neporažena Janina, na krilima fantastične Anais Gobec, koja je postigla 32 poena, imala je rezultatsku prednost, ali su se u poslednjoj četvrtini meča crno-bele vratile u meč, i preko sjajne Lee Dolovac, koja je u poslednjim minutama postigla 11 poena, stigle do velike pobede.

Upravo je Lea Dolovac sa 18 poena, uz dabl-dabl učinak i 11 skokova, bila najefikasnija u timu Partizana. Kapiten Nina Bodrožić je postigla 12 poena i takođe sa 11 poena imala dabl-dabl učinak. U strelce su se upisale Mina Paunović sa šest poena (6 skokova), Nastasija Cvijetić sa pet poena, Sofia Ben Kemais sa četiri poena (6 skokova) i Svetlana Tešanović i Petra Perić sa po tri poena.

U redovima Janine, Anais Gobec je imala 32 poena i 10 skokova. Naja Colnerić je postigla četiri poena.

Lea Dolovac, košarkašica Partizana, izabrana je za najkorisniju igračicu (MVP) Fajnal-fora WABA U15 lige u sezoni 2025/26.

Dolovac je u finalnom meču upisala 19 indeksnih poena. Za 35 minuta postigla je 18 poena, imala 11 skokova, dve osvojene i šest izgubljenih lopti.

U polufinalu protiv ekipe Septemvri, Dolovac je za 35 minuta imala učinak od 24 poena, 13 skokova, dve asistencije, šest osvojenih i sedam izgubljenih lopti, kao i jednu blokadu, a indeks korisnosti je iznosio 26.

Pored Dolovac, u najboljoj ekipi završnog turnira našla se i kapiten Partizana Nina Bodrožić.

Kurir sport / kosarka 24.rs