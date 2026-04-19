Košarkaši Partizana pobedili su pred svojim navijačima Crvenu zvezdu sa 81:74 u abaligaškom večitom derbiju za kraj TOP 8 faze regionalnog takmičenja.

Lider Partizana na terenu Karlik Džons, ponovo je izjavom pecnuo Zvezdu...

- Bila je teška, borbena utakmica, kao i svaki derbi. Igrali smo protiv veoma dobre ekipe koja je pokazala karakter i uspela da se vrati u meč. Ipak, bila je dobra utakmica. Dopalo mi se kako smo igrali, posebno kako smo se branili u prvom poluvremenu. U drugom smo malo popustili, ali smo uspeli da zadržimo prednost i budemo efikasni u napadu. Nije uvek idealan način kako dođemo do pobede, ali pobeda je pobeda. Dobiti još jedan derbi je veoma važno i to je suština - rekao je Džons.

Pričao je o eventualnom polufinalu sa Zvezdom.

- Radujem se tome. Svakoj utakmici pristupamo na isti način, ali ako se ponovo sretnemo, biće to veoma uzbudljiva serija. Mislim da se dobro poznajemo, igrali smo dovoljno puta jedni protiv drugih. Oni znaju naše kvalitete, mi znamo njihove. Igrati protiv njih u završnici bilo bi sjajno - kaže Karlik.

Nije hteo da komentariše suđenje, jer je istakao da bi mogao mnogo toga da kaže, ali da će ostaviti po strani.

Da li ćeš pratiti Evroligu?

- Možda hoću. Navijač sam svog tima i nije mi posebno važno ko će osvojiti takmičenje. Imam nekoliko prijatelja koji igraju plej-of i čestitam im na tome. Možda ću gledati, ali mi to trenutno nije prioritet.

Pitali su ga i o šansama Zvezde.

- Oni su u plej-inu, tako da, uradili su dosta ove seozne. Ako pobede, pobedili su. Ako izgube, izgubili su. Neću reći mnogo, došli su do plejina, to je sve što ću reći - rekao je Džons.

