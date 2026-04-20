NBA liga objavila finaliste za individualna priznanja u tekućoj sezoni.

Naravno, najveću pažnju privukla su imena kandidata za najkorisnijeg igrača lige, a u najužem izboru našili su se aktuelni MVP Šej Gildžes-Aleksander, Nikola Jokić i Viktor Vembanjama.

MVP Nikola Jokić

Iako je odigrao sezonu karijere i sa 33.5 poena u proseku bio najbolji strelac regularnog dela NBA sezne, Luka Dončić se nije našao među tri glavna kandidata.

Zanimljivo, iako su Dončić i Kejd Kaningem dobili posebno izuzeće od NBA lige zbog pravila o minimum 65 odigranih utakmica, na kraju nijedan nije uvršten na listu finalista ni za jednu od sedam kategorija, što je izazvalo burne reakcije javnosti. Navijači Lejkersa su besni, smatraju da je Slovenac žestoko oštećen.

U konkurenciji za trenera godine nalaze se Džej Bi Bikerstaf, Mič Džonson i Džo Macula, stručnjaci koji su predvodili svoje timove do izuzetnih rezultata.

Kada je reč o nagradi za najboljeg rukija, među finalistima su Vi Džej Edžkomb, Kuper Fleg i Kon Knupel, mladi asovi koji su ostavili fantastičan utisak.

U trci za najboljeg defanzivca godine našli su se Viktor Vembanjama, Čet Holmgren i Osar Tompson.

Nagrada za igrača koji je najviše napredovao mogla bi da završi u rukama Denija Avdije, sina legendarnog košarkaša Zvezde Zufera Avdije. Konkurenti su mu Nikil Aleksander-Voker i Džejlen Djuren.

Za najboljeg "šestog igrača" nominovani su Keldon Džonson, Haime Hakez Mlađi i veteran Tim Hardavej Mlađi, dok će se za "klač" titulu igrača koji rešava mečeve boriti Šaj Gildžus-Aleksander, Entoni Edvards i Džamal Marej.