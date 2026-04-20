Slušaj vest

Oklahoma je ubedljivom pobedom započela odbranu titule.

Tanderi su na svom parketu savladali Finiks 119:84 i tako poveli sa 1:0 u prvoj rundi plej-ofa Zapada.

Najbolji u pobedničkom timu bili su Šej Gildžes Aleksander sa 25 i Džejlen Vilijams sa 22 poena, dok je Čet Holmgren dodao 16 poena.

Prve minute u NBA plej-ofu dobio je i mladi srpski košarkaš Nikola Topić.

Nikola Topić u dresu Oklahome Foto: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia

Kada je ušao na teren publika ga je pozdravila gromoglasnim aplauzom, proveo je četiri minuta u igri i nije uspeo da se upiše u strelce.

Nikola Topić Foto: Screenshot

Na drugoj strani, najefikasniji su bili Devin Buker sa 23 i Dilon Bruks sa 18 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

BONUS VIDEO: