Oklahoma je ubedljivom pobedom započela odbranu titule.

Tanderi su na svom parketu savladali Finiks 119:84 i tako poveli sa 1:0 u prvoj rundi plej-ofa Zapada.

Najbolji u pobedničkom timu bili su Šej Gildžes Aleksander sa 25 i Džejlen Vilijams sa 22 poena, dok je Čet Holmgren dodao 16 poena.

Prve minute u NBA plej-ofu dobio je i mladi srpski košarkaš Nikola Topić.

Nikola Topić u dresu Oklahome

Kada je ušao na teren publika ga je pozdravila gromoglasnim aplauzom, proveo je četiri minuta u igri i nije uspeo da se upiše u strelce.

Na drugoj strani, najefikasniji su bili Devin Buker sa 23 i Dilon Bruks sa 18 poena.

Ne propustiteKošarkaIMA OČI I NA LEĐIMA - OVAKO JE TOPIĆ ODUŠEVIO AMERIKANCE! Delio magične asistencije, pogađao odakle je hteo... (VIDEO)
KošarkaAMERIKA U TRANSU ZBOG NIKOLE TOPIĆA! Srbin je novo čudo NBA lige - odigrao strašan meč, jedan podatak sve oduševio! (VIDEO)
Košarka"BRINU O MENI JER SAM NAJMLAĐI" Nikola Topić oduševio sve! Pričao o Jokiću i Bogdanoviću, pa otkrio nepoznat detalj: Nema mnogo srpskih igrača u NBA ligi...
KošarkaMUČIO ODBRANU DENVERA, POGAĐAO IZ SVIH POZICIJA, DELIO MAGIČNE ASISTENCIJE... Nikola Topić dobio šansu, pa pokazao kakav je igrač! (VIDEO)
