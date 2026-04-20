nba
OVACIJE ZA NIKOLU TOPIĆA! Srbin debitovao u NBA plej-ofu, Tanderi razmontirali Sanse! (VIDEO)
Slušaj vest
Oklahoma je ubedljivom pobedom započela odbranu titule.
Tanderi su na svom parketu savladali Finiks 119:84 i tako poveli sa 1:0 u prvoj rundi plej-ofa Zapada.
Najbolji u pobedničkom timu bili su Šej Gildžes Aleksander sa 25 i Džejlen Vilijams sa 22 poena, dok je Čet Holmgren dodao 16 poena.
Prve minute u NBA plej-ofu dobio je i mladi srpski košarkaš Nikola Topić.
Nikola Topić u dresu Oklahome Foto: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Kada je ušao na teren publika ga je pozdravila gromoglasnim aplauzom, proveo je četiri minuta u igri i nije uspeo da se upiše u strelce.
Na drugoj strani, najefikasniji su bili Devin Buker sa 23 i Dilon Bruks sa 18 poena.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši