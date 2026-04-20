Portlandu nije pomogla ni impresivna partija Denija Avdije.
BRUTALAN DEBI VEMBANJAME U NBA PLEJ-OFU! Sparsi srušili Portland, čudesni Francuz oborio rekord! (VIDEO)
Košarkaši San Antonija pobedili su Portland na svom terenu sa 111:98, u prvoj utakmici svoje serije plej-ofa Zapadne konferencije.
Najzaslužniji za pobedu San Antonija bio je Viktor Vembanjama koji je svoj debi u plej-ofu završio sa 35 postignutih poena.
San Antonio - Portland, Viktor Vembanjama Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia
On je u prvom poluvremenu ubacio 21 poen i tako postavio novi rekord NBA lige po broju poena u prvom poluvremenu debitantskog nastupa u plej-ofu. ; Stefon Kasl i Dearon Foks su dodali po 17 poena i zajedno 15 asistencija za pobedu San Antonija.
U poraženom timu najbolji je bio Deni Avdija sa 30 poena i 10 skokova.
Naredni meč ove serije igra se u noći između utorka i srede.
