Slušaj vest

Košarkaši Orlanda pobedili su prošle noći u gostima ekipu Detroita sa 112:101, u prvoj utakmici prvog kola plej-ofa Istočne konferencije.

Osmoplasirani Orlando posle regularnog dela sezone je do pobede protiv prvoplasiranog Detroita predvodio Paolo Bankero sa 23 poena, devet skokova i četiri asistencije. Franc Vagner je postigao 11 od svojih 19 poena u četvrtoj četvrtini, dok su Dezmond Bejn i Vendal Karter dodali po 17 poena za vođstvo Orlanda u ovoj seriji.

U redovima Pistonsa najbolji je bio Kejd Kaningem sa 39 poena, što je njegov rekord u plej-ofu, dok je Tobajas Haris dodao 17 poena.

Detroit je ovim porazom produžio najduži niz poraza u plej-ofu na domaćem terenu u istoriji NBA lige. Pistonsi su izgubili 11 uzastopnih domaćih utakmica u doigravanju, što je suša koja datira još od 2008. godine.

Pistonsi će novu šansu da prekinu ovaj negativan niz imati u noći između srede i četvrtka kada je na programu druga utakmica ove serije.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Beta