Slušaj vest

Brazilski košarkaš, Jago Dos Santos, napustio je Crvenu zvezdu i otišao u Virtus iz Bolonje, a debitovao je u pobedi protiv Tortone (74:69) i to na fenomenalan način.

Jago dos Santos u dresu Crvene zvezde

Jago je imao učinak od 12 poena i po šest skokova i asistencija za 25 minuta na terenu, a svoj šou nastavio je i na društvenim mrežama posle meča.

Jedan od navijača Zvezde prokomentarisao je objavu Virtusa u kom su ljudi iz Bolonje hvalili Jaga i napisao je da Dos Santos ni u ABA ligi nije imao ovakve mečeve u crveno-belom dresu.

Nije se dugo čekalo na odgovor Jaga...

- To je možda zato što to niste zaslužili - napisao je on i izazvao haos na mrežama.

Foto: Printscreen / Instagram / virtusbologna

Komentari su se ređali, a jasno je da je Brazilac nezadovoljan napustio Crvenu zvezdu.

Kako vi komentarišete ovaj potez Jaga Dos Santosa? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Ne propustiteEvroligaZVEZDIN NESTAŠNI DEČKO SE OPROSTIO OD JAGA: Hvala na svemu brate, svaki pravi navijač te voli...
Jago dos Santos
Evroliga"JAGO IMA MNOGO VELIKU ONU STVAR!" Saša Obradović sve šokirao izjavom o Dos Santosu: "Kapa dole! Svaka mu čast!"
Jago Dos Santos
EvroligaDA LI BI OVAJ TREJD BIO PRAVO REŠENJE ZA CRVENU ZVEZDU? Poznati sajt lansirao bombu! Kako vam se čini ova "trampa"?
Evroliga trejd
KošarkaCRVENA ZVEZDA OSLABLJENA PROTIV ZADRA! BEZ OSMORICE: Jago u timu, Motejunas još čeka
KK Crvena zvezda

 BONUS VIDEO:

Jago dos Santos u dresu Mateuša Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić