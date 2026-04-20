Neverovatnu protekciju kod sudija ima plejmejker Oklahome Šej Gildžes-Aleksander i to maksimalno koristi.

Šej Gildžes-Aleksander Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Tanderi su na startu plej-ofa savladali Finiks (119:84) i poveli sa 1:0 u seriji, a Kanađanin je sa 25 poena bio najefikasniji u pobedničkom timu. Iz igre je ubacio samo pet šuteva iz 18 pokušaja, ali je zato blistao sa svoje omiljene pozicije - linije za slobodna bacanja. Izveo je ukupno 17 bacanja i pogodio 15. Bio je zaštićen kao beli medved.

Od samog starta utakmice arbitri su jasno stavili do znanja igračima Sansa da će svaki kontakt sa miljenikom Šejom biti sankcionisan. Utisak je da su ga slali na liniju za slobodna bacanja čim bi ga protivnici popreko pogledali. Bacaka se po terenu posle svakog kontakta, a arbitri konstanto nasedaju na njegovo glumatanje.

Na startu ovogodišnjeg plej-ofa, po ko zna koji put mogli smo da se uverimo da Nikola Jokić i Šej Gildžes-Aleksander nemaju isti tretman kod američkih sudija. Jokića su na meču protiv Minesote ubijali od batina čitav meč, ali sudije se nisu oglašavale, pa je najbolji igrač Denvera izveo samo jedno slobodno bacanje na čitavom meču. S druge strane, Šej je za svaki kontakt dobijao faul. Bacakao se po terenu u svom prepoznatljivom stilu, a arbitri su nasedali na njegovo glumatanje.

Nikola Jokić, Denver - Minesota 18.4.2026