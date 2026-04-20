Podsetimo, košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu rezultatom 81:74.

Nekadašnji reprezentativac naše zemlje pohvalio je crno-bele.

"Mnogo bolji je bio Partizan, iako je u trećoj četvrtini uspeo da zakomplikuje. Presudila je grupa igrača koja konstantno isporučuje – Bonga i Osetkovski bili su lideri, dok je Karlik Džons ubacio ključne poene u završnici. Iako nije bilo Sterlinga Brauna i šejka Miltona, grupa od osam-devet igrača koja već mesecima igra zajedno odigrala je fenomenalno. Večeras su upravo Bonga i Osetkovski bili najbolji", rekao je za "Arenu sport" Lončar.

On je istakao da je Partizan trenutno u boljoj formi od Zvezde i otkrio šta Penjaroja radi bolje od Saše Obradovića.

"Тrenutno Partizan deluje mnogo bolje od Crvene zvezde. Istrošila se večeras, kao i u Evroligi, gde je završila na najgorem mestu pred plej-of, desetoj poziciji. Dok Partizan igra sa kvalitetnim igračima i ima jasno definisanu rotaciju od osam-devet košarkaša koja funkcioniše odlično, Saša Obradović još uvek traži pravu raspodelu minuta. Ona loša slika Partizana od pre nekoliko meseci sada je iza njih i u ovom trenutku, po mom mišljenju, Partizan izgleda znatno bolje od Crvene zvezde. Ostaje da se vidi kako će se situacija dalje razvijati", kaže Lončar.

Ipak, Lončar veruje da Zvezda može da napravi podvig u Barseloni.

"Crvena zvezda ima šansu u Barseloni ukoliko pronađe skraćenu rotaciju od sedam-osam igrača".