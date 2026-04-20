Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu (81:74) u poslednjem kolu Top 8 faze regionalne ABA lige i tako sačuvali šansu da sa liderske pozicije uđu u nokaut fazu takmičenja.

Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Partizanu je sada potrebno da Bosna u poslednjem kolu u Sarajevu napravi senzaciju protiv Dubaija.

Nakon velike pobede u večitom derbiju, jedan od glavnih aktera meča, centar Partizana Bruno Fernando, podelio je utiske.

Kada je video snimak svog atraktivnog zakucavanja u samoj završnici utakmice, Bruno se prilično iznervirao.

"Iznervirao sam se kada sam video klip... Zato što stalno udaraju i hvataju ljude za ruke. Imam osećaj da kada ja to radim, sudije sviraju odmah faul, a kada oni to rade – prođu nekažnjeno. I to baš mrzim", rekao je u razgovoru za "Mozzart sport" Fenando.

Na pitanje da li postoji razlika u kriterijumu suđenja u derbijima ABA i Evrolige, Bruno je odgovorio:

"Isto mi je. Ne mislim da su problem sudije, već način na koji se igra. Stalno mašu rukama, udaraju laktovima. Naravno, ne rade to samo oni – svi to rade, i mi takođe. Ali emocije preovladaju kod mene u ovakvim utakmicama pred našim navijačima".

"Trudim se da ostanem miran, posebno u poslednje vreme pokušavam da ne igram na način na koji drugi igraju protiv mene. Stalno me udaraju, ali dobro… to je deo košarke, možda čak i znak poštovanja", dodao je Fernando.

Priznao je da je malo nedostajalo da sinoć izgubi kontrolu.

"Bio sam baš blizu da izgubim živce. Svirali su mi faul koji nije imao nikakvog smisla – držao sam ruke visoko iznad glave da sudija vidi da ne radim ništa, ali opet nije pomoglo", kaže Bruno Fernando.