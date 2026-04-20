Završnica ABA lige ove sezone mogla bi da traje duže nego bilo koje drugo evropsko takmičenje tog tipa.

Duel Bosne i Dubaija stavlja tačku na TOP 8 i plej-aut fazu, ali već sam termin utakmice izaziva čuđenje, jer je neobjašnjivih razloga zakazana za utorak. Ovosezonski format, koji se prvi put primenjuje, doneo je podeljene reakcije, ali pravi problem nastaje tek kada se pogleda raspored završnice.

Naime, plej-of neće početi odmah, već tek posle skoro tri nedelje pauze od završetka grupne faze! Pre toga igra se plej-in – 28. aprila i 1. maja – a zatim sledi dodatna sedmodnevna pauza bez jasnog objašnjenja. Tek nakon toga na teren izlaze i timovi koji su direktno izborili mesto u doigravanju.

Situacija postaje još čudnija kada se uzme u obzir da bi četvrtfinalne serije mogle da traju čak do 22. maja, iako bi neke ekipe mogle da ih završe već sredinom meseca. Uz to, termini za polufinale i finale i dalje nisu definisani, pa timovi ne znaju kada ih očekuju naredni mečevi.

Ako se ovakav tempo nastavi, sezona bi mogla da se protegne do sredine juna

Dugi razmaci između utakmica i nedostatak jasnog plana ostavljaju utisak loše organizacije, zbog čega čitavo takmičenje ponovo deluje haotično i neozbiljno.

Penjaroja u čudu

Dugu pauzu između ligaškog dela i nokaut faze takmičenja prokomentarisao je i trener Partizana Đoan Penjaroja.

"Čudno je ovo za mene. Da se završi ovako regularni deo i Evrolige i ABA lige, sedam meseci se igralo po dve-tri utakmice nedeljno, putovanja. Igramo KLS mislim 30. aprila, ali ne igramo sa punim rosterom. Ovo je situacija kakva je takva je, imaćemo nekoliko dana odmora. Ali, nije lako da sada pripremamo plej-of koji se igra za tri nedelje. Nije normalno to za mene", zaključio je on.