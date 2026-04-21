Prema poslednjim najavama koje stižu iz Amerike, oporavak Luke Dončića teče po planu, pa ćemo sjajnog Slovenca uskoro ponovo gledati na terenu.

Luka bi mogao da se vrati između treće i četvrte utakmice prve runde plej-ofa.

Podsetimo, iako nisu mogli da računaju na svoja dva najbolja strelca, Luku Dončića i Ostina Rivsa, Lejkersi su na startu plej-ofa uspeli da naprave podvig.

Savladali su Hjuston rezulatatom 107:98 i poveli sa 1:0 u četvrtfinalnoj seriji Zapadne konferencije.

Luka je u civilu pratio ovaj meč.

Podsetimo, Slovenac je neposredno pred start plej-ofa doživeo neugodnu povredu zadnje lože i prve prognoze bile su prilično pesimistične. Kako bi ubrzao oporavak, odobrenje kluba, odmah je napustio LA i otišao u Madrid, gde je radio sa čuvenim stručnjakom Samuelom Kastiljom, bivšim kondicionim trenerom Reala. Tokom boravka primao je terapije i injekcije u povređeni deo noge.

Oklahoma - Los Anđeles Lejkers, povreda Dončića Foto: Cooper Neill / Getty images / Profimedia

Prema prognozama, najverovatnije će zaigrati 27. aprila u Hjustonu. Naravno, Lejkersi neće brzati sa njegovim povratkom, ako ekipa nastavi da pobeđuje, jer žele da izbegnu rizik od nove povrede. Naravno, sve će u velikoj meri zavisiti od rezultata serije.