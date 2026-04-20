Slušaj vest

Crveno-bele čeka najvažnija utakmica u sezoni u utorak kada će gostovati Barseloni u okviru plej-ina Evrolige.

U abaligaškom derbiju je viđena velika borba i pobeda Partizana.

Posle utakmice Saša Obradović je istakao da je bilo teško pripremiti se za tako tešku utakmicu koja je odigrana dva dana nakon meča u Barseloni.

A, dan nakon utakmice, na treningu crveno-belih pred put u Kataloniju, Obradović je govorio, između ostalog i o utakmici odigranoj u nedelju uveče.

Trener ekipe sa Malog Kalemegdana je dobio pitanje o potrošnji igrača u večitom derbiju.

"Danas i sutra nije isto, svaka utakmica kada je Partizan u pitanje uvek je moranje, nije lako ni kalkulisati, ako je i to možda bilo u glavi. Hoćeš da pobediš svakako, ali može na drugoj strani da ispašta, energija i emocije. Opet, ove su utakmice koje ti određuju status i sezonu na kraju. Ne sme da bude nekih izgovora", rekao je Obradović.

1/25 Vidi galeriju Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Partizan je odbio zahtev Crvene zvezde da derbi bude odložen. Saša Obradović je upitan da li je postojao plan da mlađi košarkaši izađu na megdan večitom rivalu.

"Nije to bilo pitanje za mene, ako je neko trebao da reaguje, onda je to klub. Oni su izdali saopštenje i da ta odluka da se odloži utakmica nije bila ispoštovana i morao si da igraš", poručio je strateg crveno-belih.

Bonus video: