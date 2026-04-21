Košarkaši Minesote savladali su na gostovanju Denver Nagetse 119:114 i tako stigli do izjednačenja u seriji 1:1.

Nakon meča jedan od junaka velike pobede Timbervulvsa, Džejden Mekdenijels, žestoko je isprozivao igrače Denvera.

Drugi meč plej-of serije, Nikola Jokić Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Na pitanje novinara kakav je bio plan Minesote u napadu, Mekdenijels je odgovorio:

"Išli smo na Jokića, Džamala, na sve loše defanzivce. Tim Hardvej, Kem Džonson, Eron Gordon - čitav tim" rekao je Mekdenijels.

"Svi su loši?", usledilo je pitanje novinara.

"Da, svi su loši defanzivci", potvrdio je Mekdenijels.

Nije se tu zaustavio košarkaš Minesote.

"Nemaju igrače koji mogu da brane obruč. I kada je tu (Jokić) mi smo svakako bolje atlete i završimo napad koji smo počeli".

Nadamo se da će mu se ove reči već u narednom meču obiti o glavu!