Košarkaši Los Anđeles Lejkersa poveli su sa 2:0 u prvom kolu plej-ofa Zapada pošto su u drugoj utakmici na svom terenu pobedili Hjuston sa 101:94.

Najbolji u timu Lejkersa, koji su ponovo bili bez pomoći Luke Dončića i Ostina Rivsa, bio je Lebron Džejms sa 28 poena, osam skokova i sedam asistencija. Markus Smart je pobedi dobrineo sa 25, dok je Luk Kenard ubacio 23 poena.

Drugi meč NBA plej-ofa, Lebron Džejms Foto: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia

Na drugoj strani su se istakli Kevin Durent sa 23 poena i Alperen Šengun sa 20 poena i 11 skokova.

Naredni meč ove serije igra se u Hjustonu u noći između petka i subote.

