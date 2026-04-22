KAKVO VEČE ZA LUKU DONČIĆA! SLOVENAC DOBIO DVE NAGRADE U NBA! Priznanja se ređaju kao na traci, u ovome je on najbolji u ligi!
NBA liga je još jednom odala priznanje Luki Dončiću, koji je uoči duela Lejkersa i Hjustona primio dva značajna trofeja.
Slovenački as je proglašen za najboljeg igrača Zapadne konferencije u martu, a zvanično mu je uručena i nagrada za najboljeg strelca lige.
Dončić je do ove titule stigao sa impresivnim prosekom od 33,5 poena po meču, uz solidne procente šuta.
Zanimljivo je da mu je ovo druga sezona u nizu da dominira listom strelaca, nakon što je prošle godine beležio skoro identičnih 33,9 poena.
Luka Dončić je i dalje van stroja zbog povrede zadnje lože koju vuče još od 2. aprila i susreta sa Oklahomom. Na tom meču je, pre nego što je morao da napusti teren, za samo 25 minuta ostvario učinak od 12 poena, sedam asistencija i četiri skoka.
Zbog procesa oporavka, Luka nije mogao da pomogne svom timu u završnih pet utakmica regularnog dela, a propustio je i start plej-of serije protiv Hjustona.