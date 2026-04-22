NBA liga je još jednom odala priznanje Luki Dončiću, koji je uoči duela Lejkersa i Hjustona primio dva značajna trofeja.

Slovenački as je proglašen za najboljeg igrača Zapadne konferencije u martu, a zvanično mu je uručena i nagrada za najboljeg strelca lige.

Oklahoma - Los Anđeles Lejkers, povreda Dončića Foto: Cooper Neill / Getty images / Profimedia

Dončić je do ove titule stigao sa impresivnim prosekom od 33,5 poena po meču, uz solidne procente šuta.

Zanimljivo je da mu je ovo druga sezona u nizu da dominira listom strelaca, nakon što je prošle godine beležio skoro identičnih 33,9 poena.

Luka Dončić je i dalje van stroja zbog povrede zadnje lože koju vuče još od 2. aprila i susreta sa Oklahomom. Na tom meču je, pre nego što je morao da napusti teren, za samo 25 minuta ostvario učinak od 12 poena, sedam asistencija i četiri skoka.

Zbog procesa oporavka, Luka nije mogao da pomogne svom timu u završnih pet utakmica regularnog dela, a propustio je i start plej-of serije protiv Hjustona.

