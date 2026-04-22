Vembanjama pod znakom pitanja.

Drugi meč četvrtfinalne serije plej-ofa Zapadne konferencije između San Antonio Sparsa i Portlanda obeležio je jeziv pad francuskog košarkaša Viktora Vembanjame.

Vembanjama doživeo potres mozga na utakmici protiv Portlanda! Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

U drugoj deonici meča, posle duela sa Džruom Holedejom Francuz je pao i snažno glavom udario o parket. Trebalo mu je 30-ak sekundi da se pridigne u sedeći položaj, a gotovo čitav minut da ustane. Nakon toga je otišao u svlačionicu i više se nije vraćao na teren.

Kako prenosi ugledni NBA insajder Šems Čarnija, Vembanjama je doživeo blaži potres mozga, zbog čega je njegov nastup u narednom meču pod velikim znakom pitanja.

Prema pravilima NBA lige, kada igrač uđe u protokol zbog potresa mozga, očekuje ga minimum 48 sati mirovanja. Potrebno je da odradi niz medicinskih testova bez simptoma pre nego što dobije dozvolu za povratak na teren, što može biti veliki problem za Sparse pred nastavak serije.

Podsetimo, San Antonio nije uspeo da sačuva prednost i upiše pobedu na domaćem terenu, pa su Blejzersi iskoristili priliku i izjednačili seriju na 1:1.

Pre nego što je napustio igru, Vembanjama je za 12 minuta zabeležio pet poena, četiri skoka, kao i po jednu asistenciju i blokadu.

Serija se sada seli u Portland, gde će naredni meč biti odigran u noći između 24. i 25. aprila od 04.30 časova, a ostaje da se vidi da li će jedan od ključnih igrača Sparsa biti spreman da pomogne svom timu.