Slušaj vest

Francuska je zvanično izabrana za domaćina FIBA Svetskog prvenstva 2031. godine, odlučio je Centralni bord FIBA.

Nakon dugog perioda čekanja, ova košarkaška velesila konačno je dobila priliku da organizuje planetarni šampionat.

Foto: FIBA, Printskrin

Turnir će se igrati u tri grada, Lilu, Lionu i Parizu i to u periodu od 29. avgusta do 14. septembra. Dok će početne faze takmičenja ugostiti moderni sportski centri u Lilu i Lionu, bitka za titulu i samo finale rezervisani su za prestonicu Pariz.

Istovremeno, FIBA je danas odlučila da će se Svetsko prvenstva za košarkašice 2030. godine održati u Japanu. Tokio će biti domaćin tog takmičenja od 26. novembra do 8. decembra 2030. godine.

Ne propustiteKošarkaĆUS MATEO SLOŽIO KOCKICE! Španija gazi u kvalifikacijama!
KošarkaJOKIĆ POSLAO PORUKU NOVOM SELEKTORU DUŠANU ALIMPIJEVIĆU! Nikola progovorio o reprezentaciji: Naravno da sam gledao Srbiju!
KošarkaČINJENICA! Može da se igra i bez Isaka Bonge! Nemci jači od Kipra!
KošarkaTURSKA BEZ MILOSTI: Srbija se mučila protiv Švajcarske, a onda su počišćeni sa parketa!
KošarkaVREĐALI SVE ŠTO JE SRPSKO U SKENDERIJI! Evo šta na sve to kaže selektor BiH!
Košarkaška reprezentacija Srbije ima veliku podršku na meču protiv Turske Izvor: Kurir