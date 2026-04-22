Slušaj vest

Francuska je zvanično izabrana za domaćina FIBA Svetskog prvenstva 2031. godine, odlučio je Centralni bord FIBA.

Nakon dugog perioda čekanja, ova košarkaška velesila konačno je dobila priliku da organizuje planetarni šampionat.

1/18 Vidi galeriju Mundobasket 2027 - kvalifikacije Foto: FIBA, Printskrin

Turnir će se igrati u tri grada, Lilu, Lionu i Parizu i to u periodu od 29. avgusta do 14. septembra. Dok će početne faze takmičenja ugostiti moderni sportski centri u Lilu i Lionu, bitka za titulu i samo finale rezervisani su za prestonicu Pariz.

Istovremeno, FIBA je danas odlučila da će se Svetsko prvenstva za košarkašice 2030. godine održati u Japanu. Tokio će biti domaćin tog takmičenja od 26. novembra do 8. decembra 2030. godine.