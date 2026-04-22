Slušaj vest

Crveno-bele su dominirale tokom cele sezone i plej-ofa i zasluženo ubedljivo slavile u tri utakmice finala, iako je tim iz Niša u poslednjoj pružio veliki otpor.

1/9 Vidi galeriju ŽKK Crvena zvezda Foto: FIBA

Utakmica je u uvodnim minutima bila relativno izjednačena, pa je posle pet minuta bilo 14:10 za Zvezdu. Držao se sve vreme Student, u 10. minutu i poveo 27:26, a na kraju prve deonice domaćin je imao minimalnu prednost – 28:27.

Odlične su bile Nišlijke na startu druge četvrtine, povele 32:28 preko Čorto i Ćulibrk, ali je odmah Naumčev odgovorila trojkom. Igralo se u nastavku koš za koš, a gošće su imale od jednog do četiri poena prednosti. Vezala je Dahan Sujić četiri poena za izjednačenje, pa Turudić, Mazik i Ivana Кatanić poentirale za seriju 10:0 i 45:39. Usledila je razmena trojki, a posle 20 minuta igre bilo je 52:46.

Postigla je odlična Vučković četiri poena za niški tim na startu treće deonice, ali su crveno-bele odgovorile dvojkom i trojkom za 57:50. Pogodila je Brigs svoju treću trojku i smanjila (53:57), ali su crveno-bele držale jednocifreni višak. Nastavile su gošće sa dobrim šutom za tri poena, a Zvezda sa sjajnim ofanzivnim skokom, pa je u 27. minutu bilo 69:63. Na poslednji odmor, crveno-bele su otišle sa 71:68.

Neizvesnost je trajala i na početku četvrte četvrtine, sve do trojke Turudić (77:68), ali je Student i dalje bio u meču. Stigla je Zvezda do dvocifrene prednosti u 35. minutu (83:72), koja je zatim rasla. Pojačale su šampionke ritam i brzo došle do ogromnih „plus 19“ – 91:72. Hrabro su se borile košarkašice iz Niša, držale se više od tri četvrtine, ali je kvalitet Beograđanki u finišu došao do izražaja, pa su na kraju zahvaljujući neverovatnoj seriji 27:0 ubedljivo slavile – 106:75.0

Najefikasnije u pobedničkom timu bile su Mazik sa 22, Turudić sa 20, Ivana Кatanić sa 18 i Dahan Sujić sa 17 poena, a u ekipi Studenta Brigs je upisala 26 peona, a pratile su je Ćulibrk sa 16 i Vučković sa 14 poena.