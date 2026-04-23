Slušaj vest

Još jedan mladi srpski košarkaš odlučio je da razvoj karijere nastavi preko okeana.

Barselona KK Crvena zvezda

Talentovani Marjanović je do prošle sezone bio deo sistema Crvene zvezde, ali je potom odlučio da školovanje i košarkaški napredak nastavi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je nastupao za srednjoškolski program Sanrajz Kristijan Hups.

Marjanović je u redove crveno-belih stigao 2023. godine kao jedan od najperspektivnijih igrača iz Vojvodine, ali uprkos velikim očekivanjima nije uspeo da se izbori za značajniju ulogu u prvom timu. Ipak, bio je deo sastava za Kup Radivoja Koraća 2024.

Njegov odlazak samo je nastavak trenda – sve više mladih srpskih igrača bira američki koledž kao odskočnu dasku za profesionalnu karijeru. Tim putem ranije je krenuo i Lazar Stojković, takođe bivši član Zvezde.

Marjanović iza sebe ima i zapažene nastupe u mlađim selekcijama reprezentacije Srbije, za koju je igrao na evropskim prvenstvima u uzrastima do 16 i 18 godina 2023. i 2025. godine.

