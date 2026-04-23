Rusija i Belorusija su nakon početka rata u Ukrajini od februara 2022. godine suspendovane iz FIBA-e, a odluka o učešću mlađih kategorija na basket turniru 3x3 dolazi posle preporuke Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK).

"Ovo je dugo očekivana vest za sve nas. Želim da se zahvalim na ovoj odluci, siguran sam da je doneta u skladu sa trenutnim promenama koje se događaju u svetskom sportu. Košarkaški savez Rusije će uskoro početi da prilagođava postojeće kalendare uzimajući u obzir ove izmene. Ovo je početak jednog novog, dugog putovanja. Za sada je to basket 3x3, ali ako imamo u vidu da imamo dve olimpijske medalje u tom sportu, to je dobar pokazatelj. Za sada je to samo takmičenje do 21 godine, ali i to je nešto", rekao je predsednik Košarkaškog saveza Rusije Andrej Kirilenko, preneo je sajt saveza.

Na sastanku je usvojen i kalendar za ženske reprezentacije od 2027. do 2031. godine.

FIBA kvalifikacioni turniri za Olimpijske igre održaće se od 6. do 16. februara 2028. godine, zatim slede pretkvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2030. (od 21. do 28. avgusta), dok su kvalifikacioni turniri za Svetsko prvenstvo 2030. godine na programu od 10. do 20. marta iste godine.

Centralni odbor FIBA potvrdio je raspored četiri kontinentalna takmičenja za žene u 2029. godini (jun-jul), kao i za Evropsko prvenstvo 2031. godine, koje će se održati u decembru.

Pored sastanka održan je i žreb za Svetsko prvenstvo košarkašica, koje se održava od 4. do 13. septembra u Berlinu.

Titulu brane košarkašice Sjedinjenih Američkih Država, koje će igrati u Grupi D sa Kinom, Italijom i Češkom.

U Grupi A su domaćin Nemačka, Španija, Japan i Mali, Grupu B čine Francuska, Mađarska, Južna Koreja i Nigerija, a u Grupi C će nastupati Australija, Belgija, Turska i Portoriko.

(Beta)