Nakon povratka tima iz Barselone Mekintajer je na aerodromu primećen na štakama.

Američki organizator igre je tokom meča u Kataloniji doživeo lakšu povredu kolena, što je i bilo primetno u drugom poluvremenu utakmice. Ipak, prve informacije iz kluba sugerišu da razlog za veće brige nema, saznaje "Sportklub"

Plan je da igrač bude podvrgnut snimanju preventivno, kako bi se dobila potpuna slika stanja, ali se u ovom trenutku ne očekuje duža pauza van terena.

Nakon povratka iz Barselone, ekipa je dobila dva dana odmora, što dodatno ide u prilog oporavku i eventualnom povratku u puni trenažni proces bez većih posledica po nastavak sezone. Crveno-beli imaju dovoljno vremena i za pripremu za završnicu regionalnog takmičenja, uključujući plej-of ABA lige.

Miler-Mekintajer je ove sezone jedan od najopterećenijih igrača u Evroligi, sa prosekom od 31 minuta po meču na čak 39 utakmica, što dodatno govori o njegovoj važnosti u sistemu tima.