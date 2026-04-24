Slušaj vest

Košarkaš Finiksa Devin Buker kažnjen je sa 35.000 dolara zbog javne kritike suđenja posle poraza svog tima od Oklahome u drugoj utakmici prvog kola plej-ofa Zapadne konferencije, saopšteno je danas iz NBA lige.

Liga je saopštila da "nema osnova za bilo kakvu tvrdnju o pristrasnosti ili nedoličnom ponašanju sudija", uprkos Bukerovoj oštroj kritici sudije Džejmsa Vilijamsa.  NBA je takođe saopštila da je Bukerova tehnička greška u trećoj četvrtini "nepravilno procenjena i stoga je poništena".

Oklahoma je pobedila u toj utakmici sa 120:107 i povela sa 2:0 u seriji.

Vlasnik Sansa Met Išbija podržao je ranije Bukera objavom na društvenim mrežama.

"Ja sam 100 odsto uz Devina Bukera. Da budem jasan, Nismo izgubili zbog suđenja, ali to ne znači da je ovo manje važno. Ako sudije zahtevaju poštovanje od igrača, kao što bi trebalo, onda igrači treba da zahtevaju poštovanje od sudija", napisao je on na mreži X.

Treća utakmica ove serije igra se sutra.

Beta

