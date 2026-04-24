Košarkaši Atlante poveli su sa 2:1 u prvom kolu plej-ofa Istoka, pošto su na svom terenu slavili protiv Njujorka rezultatom 109:108.

Junak pobede bio je Si Džej Mekolum, koji je na 12,5 sekundi pre kraja meča postigao odlučujući koš.

Mekolum je utakmicu završio sa 23 poena, poen više postigao je Džejlen Džonson, dok je 21 ubacio Džonatan Kuminga.

Nikse je na ovom meču predvodio Odži Anunobi sa 29 poena, Džejlen Branson je postigao 26, a Karl Entoni Tauns 21 poen.

Četvrta utakmica ove serije na programu je u noći subota na nedelju.