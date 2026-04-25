Košarkaši Los Anđeles Lejkersa stigli su na korak od plasmana u narednu rundu plej-ofa, pošto su na gostovanju posle produžetka savladali Hjuston Roketse rezultatom 112:108 i tako poveli sa 3:0 u seriji prve runde Zapadne konferencije.

U centru pažnje bio je nezaustavljivi Lebron Džejms (41), koji je meč završio sa 29 poena i 13 skokova.

Lebron Džejms

Iskusni as u finišu regularnog dela mača pogodio je trojku koja je Lejkerse odvela u produžetak.

Kada je delovalo da Lejkersi klize ka porazu, "Kralj" je preuzeo odgovornost – ukrao loptu, a zatim pogodio trojku na 13 sekundi do kraja za izjednačenje (101:101) i produžetak.

Iako su gosti iz Los Anđelesa tokom većeg dela meča kontrolisali igru i imali i +15, Roketsi su u finišu regularnog dela stigli do vođstva 101:95 nakon grešaka Džejmsa. Ipak, preokret je pokrenuo Markus Smart, koji je izborio tri slobodna bacanja i sva pogodio, da bi potom Lebron režirao dramu za produžetak.

U dodatnih pet minuta Lejkersi su bili sigurniji. Smart je ponovo bio ključan – pogodio je važnu trojku, a zatim i nekoliko slobodnih bacanja u završnici. Meč je završio sa 21 poenom i 10 asistencija, dok je Rui Hačimura dodao 22 poena.

Na drugoj strani, Roketsi su igrali bez Kevina Durenta, koji je propustio meč zbog povrede, ali su uprkos tome bili blizu trijumfa. Sjajni Alperen Šengun dominirao je sa 33 poena i 16 skokova, dok je Amen Tompson dodao 26 poena i 11 skokova.

Lejkersi sada imaju priliku da već u narednom meču u Hjustonu završe seriju i obezbede plasman dalje, a ako Lebron nastavi u ovom ritmu – to deluje kao vrlo realan scenario.

