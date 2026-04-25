U ozbiljnom problemu našao se srpski trener pred nastavak serije.
DARKO DOBIO KATASTROFALNE VESTI! Ozbiljan udarac za Reptorse, bez plejmejkera do kraja prve runde!
Trener Toronto Reptorsa, Darko Rajaković, do kraja prve runde plej-ofa neće moći da računa na plejmejkera Imanuela Kviklija.
Prva runda plej-ofa, Klivlend - Toronto, Darko Rajaković
Kvikli se još uvek oporavlja od povrede zadnje lože koju je zadobio u poslednjem kolu regularnog dela sezone.
Očekivalo se da će se vratiti na teren tokom prve runde plej-ofa, ali košarkaš je nažalost obnovio povredu tokom procesa rehabilitacije.
Kvikli je ove sezone imao izuzetno važnu ulogu u timu, prosečno je beležio 16.4 poena, 4 skoka i 5.9 asistencija po meču.
Četvrta utakmica na programu je u nedelju od 19 časova.
