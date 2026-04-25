Trener Toronto Reptorsa, Darko Rajaković, do kraja prve runde plej-ofa neće moći da računa na plejmejkera Imanuela Kviklija.

Prva runda plej-ofa, Klivlend - Toronto, Darko Rajaković Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia, Pamela Smith / Getty images / Profimedia

Kvikli se još uvek oporavlja od povrede zadnje lože koju je zadobio u poslednjem kolu regularnog dela sezone.

Očekivalo se da će se vratiti na teren tokom prve runde plej-ofa, ali košarkaš je nažalost obnovio povredu tokom procesa rehabilitacije.

Kvikli je ove sezone imao izuzetno važnu ulogu u timu, prosečno je beležio 16.4 poena, 4 skoka i 5.9 asistencija po meču.

Podsetimo, Toronto trenutno gubi u seriji protiv Klivlenda sa 2:1.

Četvrta utakmica na programu je u nedelju od 19 časova.

